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Окупанти обстріляли рейсовий автобус на Сумщині: є поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли рейсовий автобус на Сумщині: є поранені
Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки
фото: прокуратура

 Внаслідок атаки є декілька поранених

Сьогодні, 5 жовтня, близько 15:00 російські військові здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши дроном рейсовий автобус у Сумській області. Внаслідок атаки постраждали троє пасажирів. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

За даними слідства, 5 жовтня близько 15:00, ворог вкотре застосував заборонені міжнародному правом методи ведення війни. Зокрема, безпілотником було атаковано рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району.

Окупанти обстріляли рейсовий автобус на Сумщині: є поранені фото 1

Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

«За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Наразі прокурори спільно з правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

Нагадаємо, Сумська область отримає нові системи ППО.

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Теги: Сумщина ворог автобус злочин розслідування прокуратура

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