Вірус безжальний: за добу у Києві померли троє хворих на Covid-19



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За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще в 104 мешканців столиці. Троє хворих померли, всього коронавірус забрав життя 111 киян. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Серед тих, що захворіли:

57 жінок віком від 19 до 94 років,

три дівчинки від трьох місяців до дев'яти років,

40 чоловiків віком від 20 до 83 років,

четверо хлопчиків від 10 місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканці Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 18, у Дніпровському - 15, в Голосіївському та Святошинському районах - по 14 випадків», - зазначив мер

«Не ставтеся легковажно до свого здоров‘я! Бережіть себе!» - закликав Кличко.





Як повідомлялося, станом на ранок 2 липня, у Києві підтверджено 5242 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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У Київській області зафіксовано 2655 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 45 осіб.