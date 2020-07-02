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    Вірус безжальний: за добу у Києві померли троє хворих на Covid-19

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    За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів - Вірус безжальний: за добу у Києві померли троє хворих на Covid-19
    За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще в 104 мешканців столиці. Троє хворих померли, всього коронавірус забрав життя 111 киян. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    Серед тих, що захворіли:

    • 57 жінок віком від 19 до 94 років,
    • три дівчинки від трьох місяців до дев'яти років,
    • 40 чоловiків віком від 20 до 83 років,
    • четверо хлопчиків від 10 місяців до 15 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканці Києва.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 18, у Дніпровському - 15, в Голосіївському та Святошинському районах - по 14 випадків», - зазначив мер

    «Не ставтеся легковажно до свого здоров‘я! Бережіть себе!» - закликав Кличко. 


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    Як повідомлялося, станом на ранок 2 липня, у Києві підтверджено 5242 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    У Київській області зафіксовано 2655 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 45 осіб. 

    Віталій Кличко Київ смерть епідемія кияни коронавірус
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