Вірус безжальний: за добу у Києві померли троє хворих на Covid-19
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі
За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще в 104 мешканців столиці. Троє хворих померли, всього коронавірус забрав життя 111 киян. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
Серед тих, що захворіли:
- 57 жінок віком від 19 до 94 років,
- три дівчинки від трьох місяців до дев'яти років,
- 40 чоловiків віком від 20 до 83 років,
- четверо хлопчиків від 10 місяців до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканці Києва.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 18, у Дніпровському - 15, в Голосіївському та Святошинському районах - по 14 випадків», - зазначив мер
«Не ставтеся легковажно до свого здоров‘я! Бережіть себе!» - закликав Кличко.
Як повідомлялося, станом на ранок 2 липня, у Києві підтверджено 5242 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи.
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Всього45887
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Хворіють24649
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Одужали20053
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Померли1185
У Київській області зафіксовано 2655 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 45 осіб.