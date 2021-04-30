Війна з «автохамами». Костьольна тепер буде без заторів (фото)

Дорожники вирішили проблему заторів на Костьольній

На вулиці Костьольній у Києві запровадили нову схему організації дорожнього руху. Щоб припинити хаотичне паркування, яке заважало проїзду спецтранспорту та приватних автомобілів, встановили делініатори. Такі кроки здійснюватимуть на усіх вулицях Києва, де проїзд ускладнено через стихійне паркування. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

Через припарковані з порушеннями авто вулиця з двостороннім рухом перетворювалася на реверсну, утворювалися затори та аварійні ситуації. Щоб цього уникнути, біля будинків №№ 3, 5 та 7 на вул. Костьольній встановили 77 делініаторів, які розділили смуги руху. Тепер лишити авто на проїжджій частині неможливо.

Також від порушників правил паркування захистили острівець безпеки навпроти Кафедрального собору святого Олександра. Там встановили 52 делініатори. Завдяки цьому покращено оглядовість пішохідного переходу.

«За дорученням мера Києва Віталія Кличка ми продовжуємо наводити порядок на вулицях міста, підвищувати безпеку і комфорт для пішоходів, велосипедистів та водіїв. Сьогодні ми позбавили Костьольну заторів. Щодо цієї вулиці було найбільше скарг від місцевих жителів та автомобілістів, але ми дивимося на ситуацію більш комплексно. Ми аналізуємо стан дорожнього трафіку в Києві й шукаємо оптимальні рішення кожного дня», – додав заступник голови КМДА.

Усов також повідомив, що для безпеки пішоходів на тротуарах також будуть встановлені антипаркувальні засоби.

Нагадаємо, що з початку 2021 року, щоб унеможливити хаотичне паркування, фахівці Центру організації дорожнього руху впровадили нові схеми організації дорожнього руху з делініаторами на вул. Паторжинського, Зоологічній та Ризькій.