Суд визнав, що Черновецький неправомірно віддав під забудову Протасів Яр

Боротьба киян за збереження Протасового Яру тривала кілька років

Рішення Господарського суду щодо договору суборенди земельної ділянки у Протасовому Яру не оскаржено

Суд визнав недійсним договір суборенди земельної ділянки площею 2,79 га по вул. Миколи Амосова у Протасовому Яру, що було укладену між ТОВ «Бора» і ТОВ «Дайтона груп». Про це свідчить рішення суду від 25 березня.

Вказаний договір суборенди фірми уклали у червні 2018 року. Як відомо, на ділянці 2,79 га, яка є зоною охоронюваного ландшафту, вони запланували збудувати житловий комплекс. Суборендарем була «Дайтона Груп», а основним орендарем ділянки – «Бора», договір з якою наразі окремо оскаржується Київрадою в суді.

Дослідивши докази у справі, суд дійшов висновку, що договір оренди з ТОВ «Бора» є нікчемним, оскільки Київрада відповідного рішення не приймала. Натомість, Київський міський голова (Леонід Черновецький. – Ред.), діючи на власний розсуд, всупереч інтересам територіальної громади, у 2012 році уклав цей договір з ТОВ «Бора» без відповідного затвердження рішення з боку Київради.

Як зазначив суд, нікчемний договір оренди не породжує жодних правових наслідків. Тобто, у ТОВ «Бора» не виникло права оренди, і, відповідно, права передачі ділянки в суборенду теж.

Даних про подачу апеляційних скарг на це рішення Господарського суду наразі немає.

У Протасовому яру ТОВ «Дайтона Груп» мало намір збудувати ЖК Tourbillon. ТОВ «Дайтона Груп» пов’язане із Геннадієм Корбаном.

Керівником ТОВ «Бора» є Олександр Сліпко, що діяв як представник Вадима Столара по довіреності при купівлі для останнього будинку та ділянки у Києві.

Нагадаємо, постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».