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    Суд визнав, що Черновецький неправомірно віддав під забудову Протасів Яр

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    Боротьба киян за збереження Протасового Яру тривала кілька років - Суд визнав, що Черновецький неправомірно віддав під забудову Протасів Яр
    Боротьба киян за збереження Протасового Яру тривала кілька років
    Фото: Громадське

    Рішення Господарського суду щодо договору суборенди земельної ділянки у Протасовому Яру не оскаржено

    Суд визнав недійсним договір суборенди земельної ділянки площею 2,79 га по вул. Миколи Амосова у Протасовому Яру, що було укладену між ТОВ «Бора» і ТОВ «Дайтона груп». Про це свідчить рішення суду від 25 березня.

    Вказаний договір суборенди фірми уклали у червні 2018 року. Як відомо, на ділянці 2,79 га, яка є зоною охоронюваного ландшафту, вони запланували збудувати житловий комплекс. Суборендарем була «Дайтона Груп», а основним орендарем ділянки – «Бора», договір з якою наразі окремо оскаржується Київрадою в суді.

    Дослідивши докази у справі, суд дійшов висновку, що договір оренди з ТОВ «Бора» є нікчемним, оскільки Київрада відповідного рішення не приймала. Натомість, Київський міський голова (Леонід Черновецький. – Ред.), діючи на власний розсуд, всупереч інтересам територіальної громади, у 2012 році уклав цей договір з ТОВ «Бора» без відповідного затвердження рішення з боку Київради.

    Як зазначив суд, нікчемний договір оренди не породжує жодних правових наслідків. Тобто, у ТОВ «Бора» не виникло права оренди, і, відповідно, права передачі ділянки в суборенду теж.

    Даних про подачу апеляційних скарг на це рішення Господарського суду наразі немає.

    У Протасовому яру ТОВ «Дайтона Груп» мало намір збудувати ЖК Tourbillon. ТОВ «Дайтона Груп» пов’язане із Геннадієм Корбаном.

    Керівником ТОВ «Бора» є Олександр Сліпко, що діяв як представник Вадима Столара по довіреності при купівлі для останнього будинку та ділянки у Києві.

    Нагадаємо, постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

    Теги: Київ суд будівництво забудова Леонід Черновецький
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