Влада Києва хоче збільшити туристичний збір, як в Європі



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Столична влада хоче прив'язати процентну ставку туристичного збору до мінімальної заробітної плати

Столична влада планує ініціювати зміни щодо збільшення туристичного збору з подорожувальників, які завітали до Києва.

Про це повідомив голова Управління з питань туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

Туристичний збір хочуть встановити на рівні 1% від мінімальної заробітної плати в країні. Наразі ж збір складає 1% від суми, яку турист сплачує за проживання у місцях розміщення.

«Наше Управління підготувало поправки в закон для того, щоб збільшити процентну ставку туристичного збору. Ми хочемо закріпити її, як це робиться в інших містах Європи, і прив'язати до мінімальної заробітної плати. Так, 1% від мінімальної заробітної плати (у нас вона трохи більша 4 тисяч гривень), тобто відсоток складе 45 грн - це 1,5 євро», - сказав чиновник.

Повідомляється, що така ініціатива допоможе місту заробити близько 100 мільйонів гривень за рік. Минулого року Київ отримав 25 мільйонів гривень збору, цього року планується отримати 30 мільйонів.

На туризм у столичному бюджеті на 2018 рік закладено 50 мільйонів гривень, проте профінансовано лише 12 мільйонів. Зі збільшенням туристичного збору місто зможе виділяти значно більше грошей на цю галузь.

Як повідомлялося, з початку цього року порівняно з минулим періодом 2017 потік туристів зріс майже на 25%.

Джерело: УНІАН