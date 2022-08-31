Головна Київ Новини
search button user button menu button

Влада Києва вводить нове обмеження для кафе та ресторанів

Надія Клочко
glavcom.ua
Влада Києва вводить нове обмеження для кафе та ресторанів
Кафе і ресторани в Києві повинні закриватися не пізніше, ніж о 22:00
фото з відкритих джерел

Представники столичної влади закликають жителів міста неухильно дотримуватися комендантської години

У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

Посадовець нагадав, що у столиці комендантська година діє з 23 години.

«Із завтрашнього дня, з 1 вересня, заклади громадського харчування мають закриватися не пізніше 22:00. Як відомо, о 23:00 у столиці починає діяти комендантська година, яку потрібно дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктні ситуації з правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших городян. Місто живе в умовах воєнного стану і розслаблятися рано», – пояснив Поворозник.

Як відомо, комендантська година у столиці діє з 23:00 до 05:00. В цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки без перепустки.

Також у комендантську годину слід дотримуватися режиму світломаскування. Виходити можна лише під час повітряної тривоги – щоб дійти до найближчого укриття. Також обов'язково слід мати при собі документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міський голова Києва Віталій Кличко відхилив петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги. У документі зазначається, що рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а отже буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також Рада оборони міста Києва ухвалила рішення, відповідно до якого під час повітряної тривоги у столиці припинятимуть роботи на будівельних майданчиках.

Теги: Київ ресторан комендантська година

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові правила роботи міського транспорту в столиці почали діяти з 1 серпня
Петиція щодо зупинки транспорту під час сирени у Києві: Кличко ухвалив рішення
29 серпня, 16:57
Тривога в Україні станом на 12 годину
Уперше за три дні у Києві оголошена тривога
Сьогодні, 11:55
КМДА отримує багато скарг від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків
У Києві під час повітряної тривоги не працюватиме ще одна галузь
Сьогодні, 14:40

Новини

Влада Києва вводить нове обмеження для кафе та ресторанів
Влада Києва вводить нове обмеження для кафе та ресторанів
У Києві під час повітряної тривоги не працюватиме ще одна галузь
У Києві під час повітряної тривоги не працюватиме ще одна галузь
Уперше за три дні у Києві оголошена тривога
Уперше за три дні у Києві оголошена тривога
У Києві група молодиків забила до смерті чоловіка
У Києві група молодиків забила до смерті чоловіка
На Київщині завтра лунатимуть вибухи
На Київщині завтра лунатимуть вибухи
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
81K
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
54K
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
40K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
33K
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
20K
Контрнаступ на Херсонщині: Хронологія подій за 30 серпня (відео)

Новини

Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Сьогодні, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Сьогодні, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Сьогодні, 12:17
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
Сьогодні, 10:51
Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Сьогодні, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Вчора, 14:09

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту