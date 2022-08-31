Влада Києва вводить нове обмеження для кафе та ресторанів

Кафе і ресторани в Києві повинні закриватися не пізніше, ніж о 22:00

Представники столичної влади закликають жителів міста неухильно дотримуватися комендантської години

У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

Посадовець нагадав, що у столиці комендантська година діє з 23 години.

«Із завтрашнього дня, з 1 вересня, заклади громадського харчування мають закриватися не пізніше 22:00. Як відомо, о 23:00 у столиці починає діяти комендантська година, яку потрібно дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктні ситуації з правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших городян. Місто живе в умовах воєнного стану і розслаблятися рано», – пояснив Поворозник.

Як відомо, комендантська година у столиці діє з 23:00 до 05:00. В цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки без перепустки.

Також у комендантську годину слід дотримуватися режиму світломаскування. Виходити можна лише під час повітряної тривоги – щоб дійти до найближчого укриття. Також обов'язково слід мати при собі документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міський голова Києва Віталій Кличко відхилив петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги. У документі зазначається, що рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а отже буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також Рада оборони міста Києва ухвалила рішення, відповідно до якого під час повітряної тривоги у столиці припинятимуть роботи на будівельних майданчиках.