Уперше за три дні у Києві оголошена тривога

Містян просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

У Києві близько 11: 45 оголошена повітряна тривога. Місцева влада закликала жителів столиці пройти в укриття цивільного захисту.

Востаннє повітряна тривога у столиці звучала 28 серпня. Додамо, що станом на 11:55 повітряна тривога оголошена майже по всій території України. Наразі не червоними залишаються лише: Рівненська, Чернівецька та Закарпатська області.

До відома, наземний громадський транспорт столиці зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Як повідомлялося, удень 25 серпня на Київщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що вибухи, після яких мешканці пристоличного регіону побачили дим, це швидше за все не приліт, а плановий вибух.