У Києві під час повітряної тривоги не працюватиме ще одна галузь

Роботу на будмайданчиках зупинятимуть з 1 вересня

Під час повітряної тривоги у столиці припинятимуть роботи на будівельних майданчиках. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, передає пресслужба КМДА.

«Усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час тривог припинятимуть. По-перше, ми маємо дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві», – перший зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Крім цього, в КМДА зазначили, що отримують багато скарг від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.

Рішення діятиме з 1 вересня.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко відхилив петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги. У документі зазначається, що рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а отже буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.