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    Влада Київщини звітує про готовність області до опалювального сезону

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    Влада Київщини звітує про готовність області до опалювального сезону

    На Київщині було проведено комплекс заходів для підготовки до опалювального сезону

    Київщина готова до опалювального сезону на 99%, згідно з затвердженими графіками. Про результати підготовки розповів голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

    «Щоб повноцінно підготуватися до нового опалювального сезону, ми провели комплекс заходів. Зокрема, утеплили житлові будинки, відремонтували покрівлі й внутрішньобудинкові системи постачання теплової енергії, гарячої та холодної води», – зазначив він.

    Окрім цього, до роботи підготували 1347 котелень і 778 кілометрів теплових мереж, заготували понад 7233 тонни вугілля.

    До ліквідації можливих наслідків негоди готові 562 одиниці спеціалізованої прибиральної техніки. Щодо реагентів і посипальних матеріалів, ними Київська область забезпечена на 100%. Їх запаси складають 105 тис. тонн.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, тепломережа столиці готова до початку опалювального сезону. Місто може розпочати опалювальний сезон раніше. 

    опалювальний сезон опалення Київщина
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