Влада Київщини звітує про готовність області до опалювального сезону



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На Київщині було проведено комплекс заходів для підготовки до опалювального сезону

Київщина готова до опалювального сезону на 99%, згідно з затвердженими графіками. Про результати підготовки розповів голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

«Щоб повноцінно підготуватися до нового опалювального сезону, ми провели комплекс заходів. Зокрема, утеплили житлові будинки, відремонтували покрівлі й внутрішньобудинкові системи постачання теплової енергії, гарячої та холодної води», – зазначив він.

Окрім цього, до роботи підготували 1347 котелень і 778 кілометрів теплових мереж, заготували понад 7233 тонни вугілля.

До ліквідації можливих наслідків негоди готові 562 одиниці спеціалізованої прибиральної техніки. Щодо реагентів і посипальних матеріалів, ними Київська область забезпечена на 100%. Їх запаси складають 105 тис. тонн.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, тепломережа столиці готова до початку опалювального сезону. Місто може розпочати опалювальний сезон раніше.