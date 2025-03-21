В одному з районів Києва через падіння уламків загорівся дах будинку

Наслідки ворожої атаки у Києві у листопаді 2024 року

Загроза для міста триває, пройдіть в укриття

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом в столиці прогриміла серія вибухів. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки ворожої атаки, передає «Главком».

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі – сталося загоряння.

За словами Ткаченка, на місце прямують рятувальники.

«Закликаю киян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги!», – написав він.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків сталося займання на четвертому поверсі чотириповерхового будинку в Подільському районі столиці. До медиків наразі ніхто не звертався.

Нагадаємо, що цього вечора росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали щонайменше пʼятеро людей, одна жінка загинула.

Станом на 21:23 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Небезпека пов'язана із загрозою ударних дронів.

До слова, російські військові скинули щонайменше шість керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району. Станом на 19:00 було відомо про трьох загиблих і двох поранених.

Внаслідок обстрілів зруйновані адміністративні будівлі та приватні будинки.