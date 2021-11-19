Власники елітних авто поповнили бюджети Київщини на 9,5 млн грн

Найбільші суми надійшли від платників трьох районів Київської області

За січень–жовтень 2021 року власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Київщини 9,5 млн грн транспортного податку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної податкової служби в Київській області.

Юридичні особи спрямували до бюджетів громад столичного регіону 5,7 млн грн. У свою чергу, фізичні особи забезпечили місцевій казні 3,8 млн грн.

Найбільші суми надійшли від платників:

Бучанського району – 3,1 млн грн,

Обухівського – 1,6 млн грн.,

Броварського – 1,4 млн грн.

Нагадаємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ( у 2021 році – 2,25 млн грн) (п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ).

За транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт – проведено реєстрацію транспортного засобу. Якщо місяць, в якому придбано транспортний засіб, і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватися транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

До слова, в Україні розпочато полювання на водіїв, які не сплачують штрафів за порушення правил дорожнього руху. За два дні у Києві у боржників конфіскували сім автомобілів.