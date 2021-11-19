Влада почала полювання на водіїв-боржників. У Києві конфісковують автомобілі

За два дні і Києві конфіскували сім автомобілів у водіїв, які не сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху

В Україні розпочато полювання на водіїв, які не сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху. За два дні у Києві у боржників конфіскували сім автомобілів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Один з конфіскованих автомобілів – люксовий позашляховик Range Rover, власник якого, за даними Мінюсту, не сплатив майже 150 штрафів.

«147 (!) неоплачених штрафів на суму близько 130 тис. грн, та швидкість 167 км/год. З такими показниками «пальму першості» в столиці впевнено тримає власник автомобіля на відео. Після оплати всіх штрафів та витрат ДВС (державна виконавча служба, – ред.), власник зможе повернути своє авто і, сподіваюсь, перегляне своє ставлення до закону – написав на своїй сторінці у Facebook Гайченко.

Чому вирішили конфісковувати автомобілі

За словами Гайченка, тригером до такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Тому вилучення авто боржників, які перевищують швидкість у містах, розпочнеться саме з Харкова.

«Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи за таким перевищенням. Водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян», – наголосив Гайченко.

Він також відзначив, що Міністерство внутрішніх справ вже має певну інформацію щодо порушників, які перевищують швидкість на значні цифри. Як стверджують у міністерстві, такими порушниками є одні й ті ж самі люди.

Які штрафи за порушення ПДР зараз діють в Україні

В Україні у 2021 році штрафи за порушення правил дорожнього руху суттєво збільшилися. Зараз мінімальний штраф складає 510 гривень. Найлегше покарання передбачено за:

непристебнутий пасок;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

А ось за перевищення швидкості у населених пунктах на понад 50 кілометрів на годину треба заплатити 3,4 тис. грн. Такий само штраф передбачено за втечу з місця ДТП.

Проте, це далеко не найбільший штраф, який можна сплатити за порушення ПДР. Які порушення обійдуться водіям найдорожче – дивіться за цим посиланням.

Інші зміни для водіїв

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про всі зміни, які чекають на водіїв наступного року, ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.