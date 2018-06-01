Вночі на Виноградарі вщент згоріла Skoda

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Фото: Інформатор Машина вигоріла повністю

Власник автомобіля вважає, що машину підпалили

У ніч на п’ятницю, 1 червня, на вулиці Порика, 9а у Подільському районі Києва сталася пожежа: горіла Skoda Fabia.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 3:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, вони почули звуки сигналізацій автомобілів. Коли виглянули у вікно, то побачили, що горить автомобіль, а перехожі за допомогою спрацьовування сигналізації намагаються розбудити господарів, щоб ті відігнали свої машини.

Пожежні оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння.

Водій припаркував Skoda близько 2:00 і пішов додому спати. Через півтори години він уже побачив, як горить його автомобіль. Також він зазначив, що машину підпалили. Близько тижня тому машина проходила плановий техогляд.

Машина вигоріла повністю.

На місці працювали пожежні, слідчо-оперативна група і пожежний інспектор. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 31 травня у Києві біля станції метро «Лук'янівська» згорів пасажирський автобус.