У супермаркеті на Позняках виявили підозрілу коробку: працювали вибухотехніки



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Супермаркет відновив роботи після перевірки

У вівторок, 13 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про можливе мінування супермаркету «Сільпо» на вул. Драгоманова в Києві. На місці працювали всі служби міста.

У поліції Києва сайту «Сьогодні» розповіли, що закінчили перевірку супермаркету.

«Причиною для виклику на місце вибухотехніків став підозрілий предмет в картонній коробці на вході в супермаркет. У поліцію про нього повідомили небайдужі громадяни. Під час перевірки виявилося, що в коробці джойстик для комп'ютерних ігор, мабуть його хтось забув або загубив», – розповіли правоохоронці.

Перевірку завершили і супермаркет відновив свою роботу.

Нагадаємо, слідчі столичної поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка 18 разів «заміновувала» будівлю у Києві.

У липні повідомлялося про затримання в Полтаві жінки, яка систематично «заміновувала» будівлю у Шевченківському районі столиці.