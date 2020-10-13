  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У супермаркеті на Позняках виявили підозрілу коробку: працювали вибухотехніки

    • Розсилка
    У супермаркеті на Позняках виявили підозрілу коробку: працювали вибухотехніки

    Супермаркет відновив роботи після перевірки

    У вівторок, 13 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про можливе мінування супермаркету «Сільпо» на вул. Драгоманова в Києві. На місці працювали всі служби міста.

    У поліції Києва сайту «Сьогодні» розповіли, що закінчили перевірку супермаркету.

    «Причиною для виклику на місце вибухотехніків став підозрілий предмет в картонній коробці на вході в супермаркет. У поліцію про нього повідомили небайдужі громадяни. Під час перевірки виявилося, що в коробці джойстик для комп'ютерних ігор, мабуть його хтось забув або загубив», – розповіли правоохоронці.

    Перевірку завершили і супермаркет відновив свою роботу.

    Нагадаємо, слідчі столичної поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка 18 разів «заміновувала» будівлю у Києві.

    У липні повідомлялося про затримання в Полтаві жінки, яка систематично «заміновувала» будівлю у Шевченківському районі столиці.

    Національна поліція України Київ замінування магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies