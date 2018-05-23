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    Вночі у Києві невідомі підпалили автомобіль журналіста (фото, відео)

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    Автомобіль горів на вулиці Полковій - Вночі у Києві невідомі підпалили автомобіль журналіста (фото, відео)
    Фото: Київ оперативний
    Автомобіль горів на вулиці Полковій

    Власник палаючого автомобіля повідомив, що працює журналістом на телеканалі

    У ніч на середу, 23 травня, близько опівночі на пульти пожежних рятувальників, медичних працівників і правоохоронців надійшов сигнал про те, що на вулиці Полковій у Києві палає автомобіль. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    По приїзду рятувальники ДСНС виявили автомобіль Mitsubishi, що вже не горить та власника автомобіля. Йому вдалося ліквідувати пожежу власноруч.

    За попередньою інформацією, це був навмисний підпал. Власник автомобіля повідомив, що працює журналістом на одному із телеканалів, не виключає, що підпал відбувся через професійну діяльність.

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    Вночі у Києві невідомі підпалили автомобіль журналіста (фото, відео)
    Вночі у Києві невідомі підпалили автомобіль журналіста (фото, відео)
    Вночі у Києві невідомі підпалили автомобіль журналіста (фото, відео)
    Вночі у Києві невідомі підпалили автомобіль журналіста (фото, відео)
    Вночі у Києві невідомі підпалили автомобіль журналіста (фото, відео)

    Цікава деталь: під двірники автівки невідомі поклали 3 гривні.

    На місці працювали правоохоронці, які з‘ясовували всі обставини події.

    Як повідомлялося, 23 травня вночі в Голосіївському районі Києва сталася ДТП: Daewoo Lanos заїхав в будівельний котлован посеред дороги.

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