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    У Києві Daewoo влетів у будівельний котлован посеред дороги

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    ДТП&nbsp;на вулиці Казимира Малевича - У Києві Daewoo влетів у будівельний котлован посеред дороги
    Фото: Інформатор
    ДТП на вулиці Казимира Малевича

    Від падіння в яму автівку врятували металеві конструкції

    У середу, 23 травня, вночі в Голосіївському районі Києва сталася ДТП: Daewoo Lanos заїхав в будівельний котлован посеред дороги. Від падіння в яму його врятувала металева конструкція.

    Аварія сталася близько 1:00 біля автомийки «Нептун» на вулиці Казимира Малевича, 24. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами пасажира авто, ніхто не постраждав, а машина потрапила у ДТП випадково. «Воно само якось вийшло», - сказав він.

    Більш докладно чоловік розповідати відмовився.

    Водія на місці не виявилося, його відвезли у відділення поліції.

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    У Києві Daewoo влетів у будівельний котлован посеред дороги
    У Києві Daewoo влетів у будівельний котлован посеред дороги
    У Києві Daewoo влетів у будівельний котлован посеред дороги
    У Києві Daewoo влетів у будівельний котлован посеред дороги
    У Києві Daewoo влетів у будівельний котлован посеред дороги
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, пізно ввечері у понеділок, 21 травня, на Північному мосту в Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів.

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