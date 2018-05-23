У Києві Daewoo влетів у будівельний котлован посеред дороги

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Фото: Інформатор ДТП на вулиці Казимира Малевича

Від падіння в яму автівку врятували металеві конструкції

У середу, 23 травня, вночі в Голосіївському районі Києва сталася ДТП: Daewoo Lanos заїхав в будівельний котлован посеред дороги. Від падіння в яму його врятувала металева конструкція.

Аварія сталася близько 1:00 біля автомийки «Нептун» на вулиці Казимира Малевича, 24. Про це повідомляє Інформатор.

За словами пасажира авто, ніхто не постраждав, а машина потрапила у ДТП випадково. «Воно само якось вийшло», - сказав він.

Більш докладно чоловік розповідати відмовився.

Водія на місці не виявилося, його відвезли у відділення поліції.

Як повідомлялося, пізно ввечері у понеділок, 21 травня, на Північному мосту в Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів.