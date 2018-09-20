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    Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)

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    На вул. Гончара, 1-3 горіла квартира на восьмому поверсі - Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)
    Фото: Інформатор
    На вул. Гончара, 1-3 горіла квартира на восьмому поверсі

    П'яного власника квартири дивом вдалося врятувати з охопленого полум'ям будинку

    У четвер, 20 вересня, в житловому дев'ятиповерховому будинку за адресою вулиця Гончара, 1-3 сталося серйозне загоряння: горіла квартира на восьмому поверсі.

    Пожежа почалася близько 00:05. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами мешканців будинку, в квартирі, де сталося загоряння, проживає чоловік близько 40 років. Господар квартири любить випивати і часто йде в запої. У момент початку пожежі він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Вогонь швидко поширився на всю квартиру, а полум'я, яке вирвалося з вікон, досягало дев'ятого поверху.

    На ліквідацію загоряння пожежникам знадобилося близько години. Рятувальники використовували пожежну драбину, щоб дістатися до вікон палаючого приміщення. Власника квартири дивом вдалося врятувати з охопленого полум'ям будинку і передати медикам.

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    Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)
    Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)
    Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)
    Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)
    Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)
    Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)
    Вночі в центрі Києва сталася серйозна пожежа: евакуювали мешканців будинку (відео)
    Фото: Інформатор

    У результаті пожежі квартира вигоріла повністю, також серйозно постраждало майно сусідніх квартир.

    Рятувальники евакуювали мешканців. На місці працювали три пожежних бригади, «швидка» і патрульна поліція. Причини загоряння встановить слідство.

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