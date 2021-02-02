  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині посеред дороги загорівся автомобіль (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загорання виникло в моторному відсіку автомобіля - На Київщині посеред дороги загорівся автомобіль (фото)
    Загорання виникло в моторному відсіку автомобіля
    Фото: ДСНС

    Рятувальники оперативно ліквідували загорання автомобіля

    1 лютого на Сквирському шосе у м. Біла Церква сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 13:51.

    До місця виклику було направлено черговий караул 3 Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники встановили, що горить моторний відсік легкового автомобіля Daewoo Lanos.

    Пожежу було повністю ліквідовано о 14:07

    Під час гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу. 

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 1 лютого на території будівництва ЖК «Емоція» в селі Хотів Києво-Святошинського району сталося загорання екскаватора «Hitahi». Вогнем знищено кабіну машиніста.

    У неділю, 31 січня, столичні вогнеборці двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автомобілів. Так, Пожежа виникла у дворі 25-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser. Також на парковці біля 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Opel Astra виникла пожежа у моторному відсіку.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies