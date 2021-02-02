На Київщині посеред дороги загорівся автомобіль (фото)

Рятувальники оперативно ліквідували загорання автомобіля

1 лютого на Сквирському шосе у м. Біла Церква сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 13:51.

До місця виклику було направлено черговий караул 3 Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що горить моторний відсік легкового автомобіля Daewoo Lanos.

Пожежу було повністю ліквідовано о 14:07

Під час гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 1 лютого на території будівництва ЖК «Емоція» в селі Хотів Києво-Святошинського району сталося загорання екскаватора «Hitahi». Вогнем знищено кабіну машиніста.

У неділю, 31 січня, столичні вогнеборці двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автомобілів. Так, Пожежа виникла у дворі 25-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser. Також на парковці біля 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Opel Astra виникла пожежа у моторному відсіку.