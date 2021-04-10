Біля станції київського метро затримали чоловіків з бойовими гранатами (фото)

На період локдауну в Києві правоохоронці додатково перевіряють документи на станціях метро

Поблизу входу до «Майдану Незалежності» вилучили гранати Ф-1 та РГД-5

Дві бойові гранати були вилучені у громадян поблизу станції метро «Майдан Незалежності» у Києві. Як повідомляється на сайті Національної гвардії України, гвардійці зі співробітником Нацполіції, що несли службу біля входу на станцію, помітили підозрілих чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння та зупинили їх для поверхневої перевірки.

Бойові гранати, вилучені під час перевірки. Фото: Національна гвардія

Під час перевірки особистих речей у сумці одного з них було помічено два предмети схожі на гранати.

На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції України та вибухотехніків. Нині поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів. Вибухотехніками були ідентифіковані бойові гранати Ф-1 та РГД-5.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, на час локдауну в столиці на входах до підземки несуть чергування поліцейські та чергові по станції, які запускають всередину тільки тих людей, які мають спецперепустки.