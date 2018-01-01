Водіїв попередили про ожеледицю на київських дорогах

23-25 січня на дорогах столиці утримуватиметься ожеледиця

У Києві на дорогах очікується ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Загалом у ці дні буде мінлива хмарність, без опадів; вітер північно-східний, 5-10 м/с. Завтра, 23 січня, вдень очікується температура 5-7° морозу, 24 січня – 6-8° морозу, а 25 січня – 3-5° морозу.