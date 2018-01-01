Водіїв попередили про ожеледицю на київських дорогах
- Сьогодні, 16:06
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23-25 січня на дорогах столиці утримуватиметься ожеледиця
У Києві на дорогах очікується ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».
Загалом у ці дні буде мінлива хмарність, без опадів; вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Завтра, 23 січня, вдень очікується температура 5-7° морозу, 24 січня – 6-8° морозу, а 25 січня – 3-5° морозу.
Під час ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує водіям:
- дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знизити швидкість до мінімуму;
- увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- у разі погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.