  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Водіїв попередили про ожеледицю на київських дорогах

    23-25 січня на дорогах столиці утримуватиметься ожеледиця
    У Києві на дорогах очікується ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Загалом у ці дні буде мінлива хмарність, без опадів; вітер північно-східний, 5-10 м/с. Завтра, 23 січня, вдень очікується температура 5-7° морозу, 24 січня – 6-8° морозу, а 25 січня – 3-5° морозу.
    • Сьогодні, 16:06
    • Розсилка

    23-25 січня на дорогах столиці утримуватиметься ожеледиця

    У Києві на дорогах очікується ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Загалом у ці дні буде мінлива хмарність, без опадів; вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    Завтра, 23 січня, вдень очікується температура 5-7° морозу, 24 січня – 6-8° морозу, а 25 січня – 3-5° морозу.

    Під час ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує водіям:

    • дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань;
    • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знизити швидкість до мінімуму;
    • увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • у разі погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.
    Читайте також
    прогноз погоди Київ КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ