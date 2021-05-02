У Києві спіймали за кермом футболіста напідпитку. Він вдавав, що не розуміє української

Іноземний спортсмен прямо перед патрульними порушив правила ПДР і мав ознаки сп'яніння

Столичні патрульні зупинили автомобіль футболіста аматорської команди Spectrum Talisman. Чоловік прямо перед патрульними порушив правила ПДР і мав ознаки сп'яніння.

Як пише «Варта Голосієво», водій на дорозі поводився дивно і порушував правила ПДР. Відтак активісти організації передали інформацію про нього патрульним.

Виявилося, що водій чорної Сhevrolet на литовських номерах, щодо якого активісти і звернулися до копів, порушив правила ПДР прямо перед ними. Відтак його зупинили і вже тоді відчули запах алкоголю.

Водієм виявився 22-річний футболіст Марк Ебука. Він грає за команду вищої любительської ліги Spectrum Talisman. Як повідомляють у соцмережах, перш ніж сісти за кермо, він вранці виходив із товаришами з клубу.

Футболіст вирішив уникнути відповідальності, наголошуючи на тому, що не розуміє української мови. Тоді патрульні пояснили йому причину зупинки англійською. Далі один з копів зазначив, що відчуває запах алкоголю, тому водій має пройти алкотест.

На це футболіст сказав, що це «ментол, а не алкоголь». Зрештою він відмовився проходити тест на алкоголь, чим фактично визнав провину.

На нього склали протокол зокрема і за відсутність документів на авто.

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