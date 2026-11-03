Як 14-річний хлопець опинився всередині будинку в Петропавлівській Борщагівці. Відповідь очільника Нацгвардії

Олександр Півненко заявив, що підліток упав із дерева, а військові затягнули його до будівлі, щоб уберегти від каміння

Під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці 14-річний хлопець опинився всередині будинку після того, як упав із дерева. Військовослужбовці Національної гвардії забрали підлітка до будівлі, щоб захистити його від каміння, яке кидали учасники сутичок. Про це розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Він серйозна людина, поліз на дерево, впав туди. А там, знаєте, в нас усі бородаті, гарні хлопці. Перелякалася людина. Його, звісно, затягнули, щоб не закидали камінням», – сказав Півненко.

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Варто зазначити, що кадри з підлітком у стані шоку розлетілися російськими ЗМІ, які почали звинувачувати ЗСУ у знущаннях з неповнолітнього. Проте це виявилося брехнею, адже були опубліковані кадри, де видно, що підліток погрожував поліції під час протестів і сам випадково впав з паркану.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.