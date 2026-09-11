Такий улов буває не щодня: ветерани здивували рибальським трофеєм (фото)

Ветерани війни з інвалідністю на Вінниччині під час заходу з ментального здоров'я спіймали величезного товстолоба вагою 33,75 кг

Ветерани спіймали товстолоба вагою майже 34 кг.

На Вінниччині під час заходу для ветеранів війни з інвалідністю учасники витягли з водойми великого товстолоба. Захід організувала команда з підтримки ментального здоров’я Територіального центру надання соціальних послуг Калинівської міської ради спільно з громадською організацією «Всеукраїнська спілка ветеранів, інвалідів війни та волонтерів АТО». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Однією з головних подій заходу стала риболовля. Учасникам вдалося витягти з води товстолоба вагою 33,75 кг. «Рибальський трофей став справжньою родзинкою відпочинку, подарував учасникам чимало позитивних емоцій і став героєм спільної фотосесії», – зазначили в Держрибагентстві.

Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

У Держрибагентстві пояснили, що товстолоби належать до прісноводних риб родини коропоподібних. Зазвичай в українських водоймах вони виростають до одного метра завдовжки та важать 20–25 кг.

«За сприятливих умов окремі особини здатні набирати понад 50 кг», – йдеться у повідомленні.

Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Тому виловлений на Вінниччині товстолоб вагою майже 34 кг є великим екземпляром. В Україні найчастіше трапляються білий і строкатий товстолоби.

Як зазначили в агентстві, цих риб завезли до українських водойм із річок Далекого Сходу. Нині вони населяють майже всі водні об’єкти країни, а також вирощуються у ставкових господарствах.

Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Окремо в Держрибагентстві звернули увагу на роль білого товстолоба у водоймах. Він живиться фітопланктоном і допомагає стримувати надмірний розвиток водоростей, який спричиняє «цвітіння» води.

Раніше «Главком» писав, що в Канаді рибалки спіймали найбільшого у світі білого осетра. Довжина риби становила 3,56 м, а її вік оцінювали приблизно у 100 років.

Гігантського осетра вдалося витягти з річки Фрейзер у Британській Колумбії. Після вимірювання та фотосесії рибу відпустили назад у водойму. Такий підхід дає змогу зберегти велику особину та продовжити її життя у природному середовищі.