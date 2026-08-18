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Дніпро перетворюється на болото: біолог назвав рибу-рятівника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дніпро перетворюється на болото: біолог назвав рибу-рятівника
Цвітіння Дніпра та малих річок спричинене активним розмноженням ціанобактерій
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

У вітчизняних водоймах майже відсутні природні споживачі синьо-зелених водоростей

Найефективнішим природним «санітаром» для очищення українських річок від масового цвітіння синьо-зелених водоростей є білий товстолобик. Про це у коментарі «Главкому» розповів завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпропетровського державного університету, кандидат біологічних наук Олег Маренков.

Чому цвітуть українські річки

За словами науковця, цвітіння Дніпра та малих річок спричинене активним розмноженням ціанобактерій через спеку, слабку проточність та потрапляння у воду фосфатів і добрив. Водночас у вітчизняних водоймах майже відсутні природні споживачі цих мікроорганізмів, а дрібна риба споживає їх лише частково.

Пожирач водоростей: як товстолобик очищує воду

«Товстолобик є дуже перспективним для біомеліорації, але у наших умовах він не розмножується, його треба штучно вселювати. Щоби виріс один кілограм цієї риби, вона має з'їсти від 32 до 35 кілограмів водоростей», – пояснив біолог.

Саме штучне зариблення водойм товстолобиком, за словами науковця, може стати дієвим інструментом біомеліорації для покращення якості води та стримування розмноження токсичних водоростей у літній період.

Зовнішній вигляд і середовище існування

Товстолобик білий (Hypophthalmichtys molitrix) – поширений в річках і озерах від басейну Амуру на півночі до басейнів Янцзи і Синдзяну на півдні. В Україну завезений на початку п’ятдесятих років ХХ ст. Вирощують у різноманітних внутрішніх водоймах, використовують для одержання зарибку при штучному розведенні.

Товстолобик білий завезений в Україну на початку 1950-х років
Товстолобик білий завезений в Україну на початку 1950-х років
фото: fishing.in.ua

Товстолобик досягає у довжину 1 м, вагою до 16 кг. Добре відрізняється від інших риб. Має видовжене, відносно високе, товсте, вкрите дуже дрібною лускою тіло. Голова широка, очі маленькі розташовані нижче поздовжньої осі тіла. Спина зеленкуватого або блакитно-сріблястого кольору, боки і черево – сріблясті. Спинний і хвостовий плавці сіруватого кольору, іноді з рожевим вилиском, інші жовтуваті або безбарвні.

Особливості розмноження та способу життя

Товстолобик належить до зграйних прісноводних риб, яка тримається у товщі води з невеликою або відсутньою течією. Тривалість життя до 20 років. Нереститься в травні-червні, при температурі води 16-26º С Плодючість складає 470-540 тис. ікринок. Нерест відбувається на швидкій течії в місцях з піщаним або кам’янистим ґрунтом. Ікра – пелагічна, у воді набухає та збільшується в розмірах і розвивається, пливучи вниз за течією. При попаданні в стоячу воду ікра тоне і гине. Необхідно 100 і більше км русла річки з течією для розвитку ікри.

Живиться переважно рослинним кормом. Нереститься у травні – червні. Статевозрілим стає на п'ятому – шостому році життя. Одна самка масою понад 10 кг відкладає до 500 тис. ікринок.

Даний вид риб є прекрасним меліоратором водойм. За допомогою свого ротового апарату білий товстолобик профільтровує зацвілу, зелену і каламутну від детриту воду. У природі на період зими впадає у сплячку у заглибинах нешвидких річок. Харчуються переважно дрібними водоростями на мілководді. 

Нагадаємо, цього літа мешканці столиці та передмість спостерігають масштабне цвітіння Дніпра та малих річок. Вода вкрилася густим зеленим нальотом, а біля берегів з'явився неприємний запах. Про основні причини явища та загрози для екосистеми «Главкому» розповів завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпропетровського державного університету, кандидат біологічних наук Олег Маренков.

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Теги: риба річка Дніпро річка водойма

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