Масова загибель риби у річці на Тернопільщині: відкрито кримінальну справу

Загибла риба у річці Збруч на межі Тернопільської та Хмельницької областей

Держекоінспекція зафіксувала скид із труби та виявила перевищення низки показників у воді

Поліція відкрила кримінальне провадження через забруднення річки Збруч та масову загибель риби на території Скала-Подільської громади Тернопільської області. Держекоінспекція встановила ймовірне місце скиду та зафіксувала перевищення вмісту амонію, нітратів і нітритів у воді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне Тернопіль.

Масову загибель риби у Збручі виявили наприкінці серпня. За словами місцевого жителя Віталія Хомичика, який працює електромонтером на міні-ГЕС у селі Мала Бережанка, 30 серпня на ділянці річки було багато мертвої риби.

Загибель риби у річці Збруч Фото: місцеві жителі/Суспільне Тернопіль

«Тонни риби вже було дохлої, дуже багато було під верхом риби, запах був також вражаючий», – розповів він.

За його словами, серед загиблої риби були окунь, щука, судак, плотва, підуства та головень. На місце викликали поліцію та представників екологічної інспекції, які відібрали проби води.

Загибель риби у річці Збруч Фото: місцеві жителі/Суспільне Тернопіль

За словами місцевого жителя Віталія Хомичика, масова загибель риби у Збручі нібито вже траплялася в цей період у попередні роки. Він пов'язує це з роботою соко-винного заводу у Скалі-Подільській, який у цей час приймав яблука.

«Кожного року, коли соко-винний приймав яблука, в ці місяці приблизно плила дохла риба, тоннами. Це було з року в рік. Три роки цього вже не повторювалося після того, як зверталися в органи до поліції», – розповів Хомичик.

Водночас голова Скала-Подільської селищної ради Ігор Лобода заявив, що з боку громади бачили значно меншу кількість загиблої риби – близько 40–50 екземплярів. За його словами, після цього провели засідання позачергової комісії та рекомендували зібрати й захоронити рибу.

При цьому на офіційному сайті Скала-Подільської громади оприлюднили звернення до жителів кількох сіл із проханням не ловити та не вживати в їжу рибу зі Збруча, не купатися у водоймі та не використовувати воду для напування тварин і господарських потреб до отримання результатів лабораторних досліджень.

Під час перевірки фахівці Держекоінспекції зафіксували трубу, з якої, за їхніми даними, здійснювався скид у Збруч.

У пробах води, відібраних нижче місця скиду, виявили перевищення за амонієм, азотно-амонійним показником, нітратами та нітритами, а також за біохімічним споживанням кисню.

Результати перевірки Держекоінспекції засвідчили перевищення низки показників у воді річки Збруч Фото: Суспільне Тернопіль

«Виходячи з протоколу аналізу скиду, можна зробити припущення того, що даний скид відбувається з переробного підприємства», – сказав в. о. заступника начальника обласного управління Держекоінспекції Андрій Кундрат.

За словами голови Скала-Подільської громади, на її території є лише одне підприємство, яке займається переробкою фруктів та овочів. Представниця підприємства відмовилася коментувати ситуацію, зазначивши, що нею займаються відповідні інстанції.

Виконавча директорка «Дінтер Україна Скала» Галина Головачук телефоном відмовилася коментувати ситуацію.

«Ми не будемо нічого коментувати. Є відповідні інстанції, які займаються цим питанням, хай вони займаються, досліджують, хай вивчають», – сказала вонау коментарі Суспільному Тернопіль.

Труба, з якої витікала рідина в річку Збруч Скриншот з відео Держекоінспекції

Тим часом у сусідній Гуківській громаді, що на Хмельниччині, також звернулися до поліції через загибель риби у Збручі. Громаду від Скала-Подільської відділяє річка. За словами Гуківського сільського голови Петра Ільницького, після його заяви Кам'янець-Подільське районне управління поліції відкрило кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.

За даними Суспільного, відомості за фактом загибелі риби та забруднення річки Збруч внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод, якщо воно спричинило масову загибель об'єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки. Наразі тривають слідчі дії.

Раніше «Главком» писав, що у серпні в річці Кам’янка на Житомирщині загинули понад 1100 рибин. Екологи виявили у воді значні перевищення за вмістом амонійного азоту, фосфатів, хлоридів та сульфатів, а рівень кисню впав із 4,4 до 2,8 мг/дм³. За попередніми даними, забруднення могло бути пов’язане зі скидом комунально-побутових стоків.

За попередніми розрахунками Держекоінспекції, збитки довкіллю від загибелі риби у Кам’янці перевищили 400 тис. грн.