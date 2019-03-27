Водолази дістали тіло чоловіка з річки Десенка



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Тіло чоловіка знаходилось на відстані 100 м від берега

У вівторок, 26 березня, пізно ввечері на річці Десенка у Києві виявили тіло чоловіка. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:05.

На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось на відстані 100 м від берега на поверхні води. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, вранці 26 березня було виявлене тіло чоловічої статі у річці Либідь на вул. Сім'ї Прахових, 2.