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    Новини

    Водолази дістали тіло чоловіка з річки Десенка

    • Розсилка

    Тіло чоловіка знаходилось на відстані 100 м від берега

    У вівторок, 26 березня, пізно ввечері на річці Десенка у Києві виявили тіло чоловіка. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:05.

    На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

    Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось на відстані 100 м від берега на поверхні води. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

    Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

    Нагадаємо, вранці 26 березня було виявлене тіло чоловічої статі у річці Либідь на вул. Сім'ї Прахових, 2.

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