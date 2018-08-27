Водолази дістали тіло чоловіка з Русанівського каналу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Русанівський канал у Києві

Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали потопельника та передали його правоохоронцям

У неділю, 26 вересня, на Русанівському каналі у Дніпровському районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 13:17, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилось, тіло потопельника знаходилось у 20 м від берега на глибині 3 м. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали потопельника та передали його правоохоронним органам.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 22 серпня в Оболонському районі столиці на озері Блакитне у воді було виявлено тіло людини.