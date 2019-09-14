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    У Києві в ресторані сталася пожежа

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    У Києві в ресторані сталася пожежа
    Фото: dsns.gov.ua

    Наразі слідство встановлює остаточну причину події

    У столиці в ніч з 13 на 14 вересня сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних новин.

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    Згідно з повідомленням, пожежа сталася на пр. Правди Подільського району близько 04:00. Займання виникло на кухні, а потім вогонь розповсюдився до інших приміщень, проте вдалося своєчасно зупинити подальше поширення пожежі.

    На момент виникнення пожежі людей в закладі, крім чергового охоронця, не було. Жодна людина не потерпіла.

    Зазначається, що ймовірна причина займання – коротке замикання в електромережі. 

    Наразі слідство встановлює остаточну причину події.

    Нагадаємо, 14 вересня о 06:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у кабельних тунелях одного з цехів на об’єкті підвищеної небезпеки по вул. Промислова смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області.

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