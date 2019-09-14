У Києві в ресторані сталася пожежа
Наразі слідство встановлює остаточну причину події
У столиці в ніч з 13 на 14 вересня сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних новин.
Згідно з повідомленням, пожежа сталася на пр. Правди Подільського району близько 04:00. Займання виникло на кухні, а потім вогонь розповсюдився до інших приміщень, проте вдалося своєчасно зупинити подальше поширення пожежі.
На момент виникнення пожежі людей в закладі, крім чергового охоронця, не було. Жодна людина не потерпіла.
Зазначається, що ймовірна причина займання – коротке замикання в електромережі.
Наразі слідство встановлює остаточну причину події.
Нагадаємо, 14 вересня о 06:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у кабельних тунелях одного з цехів на об’єкті підвищеної небезпеки по вул. Промислова смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області.