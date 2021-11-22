Вогнеборці приборкали пожежу в Київському інституті автоматики (фото)

Під час пожежі було сильне задимлення приміщення

Під час гасіння пожежі в адмінбудівлі було евакуйовано 14 осіб

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в будівлі Київського інституту автоматики на вул. Нагірній, 22 у Шевченківському районі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:39, пожежу вдалося ліквідувати о 13:42.

Під час гасіння пожежі було евакуйовано 14 осіб.

Жертв і постраждалих немає.

На місці пожежі працювало дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 38 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

Як повідомлялося, пожежа в будівлі Київського інституту автоматики виникла на площі 50 кв. м. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

Нагадаємо також, що 22 листопада сталася пожежа у новому багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Загорання виникло у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк». Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку.

21 листопада сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці.

У ніч на 22 листопада сталася пожежа на вул. Скіфській,10 у Солом’янському районі столиці, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіло жінки.



