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    Вогнеборці приборкали пожежу в Київському інституті автоматики (фото)

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    Під час пожежі було сильне задимлення приміщення - Вогнеборці приборкали пожежу в Київському інституті автоматики (фото)
    Під час пожежі було сильне задимлення приміщення
    фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі в адмінбудівлі було евакуйовано 14 осіб

    Столичні рятувальники ліквідували пожежу в будівлі Київського інституту автоматики на вул. Нагірній, 22 у Шевченківському районі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:39, пожежу вдалося ліквідувати о 13:42.

    Під час гасіння пожежі було евакуйовано 14 осіб.

    Жертв і постраждалих немає.

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    Вогнеборці приборкали пожежу в Київському інституті автоматики (фото)
    Вогнеборці приборкали пожежу в Київському інституті автоматики (фото)

    На місці пожежі працювало дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 38 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

    Як повідомлялося, пожежа в будівлі Київського інституту автоматики виникла на площі 50 кв. м. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

    Нагадаємо також, що 22 листопада сталася пожежа у новому багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Загорання виникло у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк». Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку.

    21 листопада сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці.

    У ніч на 22 листопада сталася пожежа на вул. Скіфській,10 у Солом’янському районі столиці, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіло жінки.


    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Вогнеборці приборкали пожежу в Київському інституті автоматики (фото)