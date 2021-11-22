У столиці горить будівля Київського інституту автоматики (фото, відео)

Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах будівлі

Пожежа виникла на четвертому поверсі будівлі

У понеділок, 22 листопада, виникла пожежа в будівлі Київського інституту автоматики на вул. Нагорній, 22 в Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Київ оперативний».

На оприлюдненому відео видно, що дим виривається з вікна на четвертому поверсі будівлі.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, до місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Пожежа виникла на площі 50 кв. м. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

Наразі триває ліквідація пожежі.

На місці пожежі працює дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 38 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

Нагадаємо, 22 листопада сталася пожежа у новому багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Загорання виникло у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк». Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку.

21 листопада сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці.

У ніч на 22 листопада сталася пожежа на вул. Скіфській,10 у Солом’янському районі столиці, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіло жінки.



