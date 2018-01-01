Вперше у Київ приїде гурт Die Antwoord

Південноафриканський музичний хіп-хоп гурт має вперше виступити в столиці

Як повідомляє концертне агентство «Мельница», гурт виступить у нічному клубі Stereo Plaza. Квитки надійдуть у продаж 19 лютого. Die Antwoord – гурт створений у Кейптауні в 2008 році. До складу входять троє учасників — Ninja, Yo-Landi Vi$$er та DJ Hi-Tek. Дебютний альбом «$O$» вийшов у 2009 році. Виконавці



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фото: open.spotify.com Die Antwoord

Південноафриканський музичний хіп-хоп гурт має вперше виступити в столиці

Як повідомляє концертне агентство «Мельница», гурт виступить у нічному клубі Stereo Plaza. Квитки надійдуть у продаж 19 лютого.

Die Antwoord – гурт створений у Кейптауні в 2008 році. До складу входять троє учасників — Ninja, Yo-Landi Vi$$er та DJ Hi-Tek. Дебютний альбом «$O$» вийшов у 2009 році. Виконавці стали відомі завдяки кліпу на пісню Enter The Ninja.

Дискографія гурту налічує три альбоми: «$O$», «Ten$Ion» (2012), «Donker Mag» (2014). Учасники групи називають свій жанр виконання – zef (розмовний південноафриканський вираз, який можна перекласти як «звичайний, байдужий»).

«Тобі насправді байдуже те, що про тебе думають інші, ти висловлюєшся від себе в музиці», – розповідає про стиль Анрі Дю Туа (Yo-Landi Vi$$er).

В минулому році Die Antwoord анонсував свій новий альбом «The Book of Zef».

Джерело: Хмарочос