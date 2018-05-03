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    Вранці на Подолі сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: евакуйовано 20 людей

    Під час гасіння пожежі було врятовано трьох людей
    У четвер, 3 травня, вранці виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Наталії Ужвій, 9 у Подільському районі Києва. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 06:47, інформує прес-служба столичних рятувальників. «На місце події негайно було направлено
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    Під час гасіння пожежі було врятовано трьох людей

    У четвер, 3 травня, вранці виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Наталії Ужвій, 9 у Подільському районі Києва. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 06:47, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    «На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю вогнеборці встановили, що в одній із квартир на 9-му поверсі виникла пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі», - йдеться в повідомленні.

    О 07:05 пожежу було локалізовано, а о 07:23 - ліквідовано.

    Під час гасіння було врятовано 3-х осіб. Рятувальники передали їх працівникам медичної служби. З будинку було виведено на безпечну відстань 20 осіб. Також рятувальники з квартири, де виникла пожежа, врятували домашнього улюбленця (кота).

    Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стеля квартири.

    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 2 травня вночі сталася пожежа у будівельному вагончику на вул. Отто Шмідта, 26-Б у Шевченківському районі Києва (місцевість Татарка). 

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