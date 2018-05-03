Вранці на Подолі сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: евакуйовано 20 людей

Під час гасіння пожежі було врятовано трьох людей

У четвер, 3 травня, вранці виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Наталії Ужвій, 9 у Подільському районі Києва. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 06:47, інформує прес-служба столичних рятувальників. «На місце події негайно було направлено



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Під час гасіння пожежі було врятовано трьох людей

У четвер, 3 травня, вранці виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Наталії Ужвій, 9 у Подільському районі Києва. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 06:47, інформує прес-служба столичних рятувальників.

«На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю вогнеборці встановили, що в одній із квартир на 9-му поверсі виникла пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі», - йдеться в повідомленні.

О 07:05 пожежу було локалізовано, а о 07:23 - ліквідовано.

Під час гасіння було врятовано 3-х осіб. Рятувальники передали їх працівникам медичної служби. З будинку було виведено на безпечну відстань 20 осіб. Також рятувальники з квартири, де виникла пожежа, врятували домашнього улюбленця (кота).

Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стеля квартири.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 2 травня вночі сталася пожежа у будівельному вагончику на вул. Отто Шмідта, 26-Б у Шевченківському районі Києва (місцевість Татарка).