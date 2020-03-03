Вранці у Києві сталися дві серйозні ДТП (фото, відео)
У ДТП потрапили легкові автівки і маршрутки
Сьогодні, 3 березня, вранці на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: зіткнулися Volkswagen, Opel і Peugeot.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Автомобілі отримали незначні пошкодження. Постраждалих немає.
В результаті ДТП утворився затор від Шулявки в сторону Дорогожичів.
Крім того, серйозна ДТП сталася на Великій Окружній за участю легкового автомобіля Volkswagen і маршруток. В результаті аварії постраждав водій Volkswagen і був госпіталізований до лікарні.
Нагадаємо, днями сталася велика ДТП на проспекті Перемоги в Києві, в результаті якої пошкоджень зазнали шість автомобілів. Винуватцем аварії був п'яний водій автомобіля Rover.