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    Вранці у Києві сталися дві серйозні ДТП (фото, відео)

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    ДТП на Великій Окружній - Вранці у Києві сталися дві серйозні ДТП (фото, відео)
    ДТП на Великій Окружній
    Фото: Тетяна Вольнова, Facebook

    У ДТП потрапили легкові автівки і маршрутки

    Сьогодні, 3 березня, вранці на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: зіткнулися Volkswagen, Opel і Peugeot.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Автомобілі отримали незначні пошкодження. Постраждалих немає.

    В результаті ДТП утворився затор від Шулявки в сторону Дорогожичів.

    Крім того, серйозна ДТП сталася на Великій Окружній за участю легкового автомобіля Volkswagen і маршруток. В результаті аварії постраждав водій Volkswagen і був госпіталізований до лікарні.

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    Вранці у Києві сталися дві серйозні ДТП (фото, відео)
    Вранці у Києві сталися дві серйозні ДТП (фото, відео)
    Фото: Михайло Шумілов, Facebook
    Фото: Тетяна Вольнова, Facebook
    Фото: Тетяна Вольнова, Facebook
    Фото: Михайло Шумілов, Facebook

    Нагадаємо, днями сталася велика ДТП на проспекті Перемоги в Києві, в результаті якої пошкоджень зазнали шість автомобілів. Винуватцем аварії був п'яний водій автомобіля Rover.

    ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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