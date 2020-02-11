Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)



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У Києві створена мережа Центрів надання адміністративних послуг Фото: пресслужба мера Києва

У столичних Центрах надання адміністративних послуг з'явилися нові сервіси

Мер Києва Віталій Кличко розповів про нові сервіси, які тепер надають у столичних Центрах надання адміністративних послуг. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми продовжуємо робити життя в столиці комфортнішим - щоб кияни отримували необхідні сервіси без черг і зайвих нервів. Для цього, зокрема, була створена мережа Центрів надання адміністративних послуг. І їх фахівці працюють над тим, щоб перелік послуг, що можна отримати в таких центрах, постійно збільшувався, - зазначив Кличко. – Так, нещодавно з’явився новий сервіс - з реєстрації транспортних засобів. Тепер в столичних ЦНАПах можна зареєструвати всі види транспорту (крім водного та повітряного). Навіть, трактори і сільськогосподарську техніку».

Також він розповів, що з січня запустили ще один новий сервіс – оформлення посвідки на тимчасове проживання. «Це послуга для іноземців, які тепер можуть оформити в ЦНАПі і дозвіл на працевлаштування, і посвідку на тимчасове проживання. Все в одному місці», - зазначив Кличко.

Час надання будь-якої послуги в столичних ЦНАПах – до 15 хвилин. Додаткових коштів не беруть, громадяни повинні лише сплатити адміністративний збір, передбачений за кожну послугу, відповідно до чинного законодавства. Всі центри мають необхідне оснащення, а також обладнані за вимогами інклюзивності.

«Найпопулярніші сьогодні сервіси – оформлення паспортів. Як ID-картки громадянина України, так і закордонного паспорта. А також - реєстрація місця проживання, заміна посвідчення водія на документ нового зразка, реєстрація транспортних засобів, нерухомості, реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців», - розповів Кличко.