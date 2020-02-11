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    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)

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    У Києві створена&nbsp;мережа Центрів надання адміністративних послуг - Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    У Києві створена мережа Центрів надання адміністративних послуг
    Фото: пресслужба мера Києва

    У столичних Центрах надання адміністративних послуг з'явилися нові сервіси

    Мер Києва Віталій Кличко розповів про нові сервіси, які тепер надають у столичних Центрах надання адміністративних послуг. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми продовжуємо робити життя в столиці комфортнішим - щоб кияни отримували необхідні сервіси без черг і зайвих нервів. Для цього, зокрема, була створена мережа Центрів надання адміністративних послуг. І їх фахівці працюють над тим, щоб перелік послуг, що можна отримати в таких центрах, постійно збільшувався, - зазначив Кличко. – Так, нещодавно з’явився новий сервіс - з реєстрації транспортних засобів. Тепер в столичних ЦНАПах можна зареєструвати всі види транспорту (крім водного та повітряного). Навіть, трактори і сільськогосподарську техніку».

    Також він розповів, що з січня запустили ще один новий сервіс – оформлення посвідки на тимчасове проживання. «Це послуга для іноземців, які тепер можуть оформити в ЦНАПі і дозвіл на працевлаштування, і посвідку на тимчасове проживання. Все в одному місці», - зазначив Кличко. 

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    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)
    Все за 15 хвилин? Кличко розповів про нові сервіси для киян (фото, відео)

    Час надання будь-якої послуги в столичних ЦНАПах – до 15 хвилин. Додаткових коштів не беруть, громадяни повинні лише сплатити адміністративний збір, передбачений за кожну послугу, відповідно до чинного законодавства. Всі центри мають необхідне оснащення, а також обладнані за вимогами інклюзивності. 

    «Найпопулярніші сьогодні сервіси – оформлення паспортів. Як ID-картки громадянина України, так і закордонного паспорта. А також - реєстрація місця проживання, заміна посвідчення водія на документ нового зразка, реєстрація транспортних засобів, нерухомості, реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців», - розповів Кличко.

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