У Києві судитимуть молодика, який нападав на жінок у Голосіївському районі



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Нападник грабував жінок у під’їздах та ліфтових кабінах будинків

Жертвами нападника були жінки віком від 66 до 77 років

Київською місцевою прокуратурою № 1 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного киянина, який упродовж червня-липня 2019 року здійснив ряд нападів на жінок у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Жертвами нападника стали 5 жінок віком від 66 до 77 років. Чоловік слідував за ними та нападав у безлюдних місцях, під’їздах та ліфтових кабінах будинків, де ті проживають.

В результаті неправомірних дій нападник завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 54 тисячі гривень.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 186 та ч. ч. 2, 4 ст. 187 КК України скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.

Підозрюваний, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, перебуває під вартою.

Нагадаємо, до суду направлено обвинувальний акт відносно 21-річного уродженця Хмельницької області, який упродовж жовтня 2019 року здійснив ряд нападів на пенсіонерів у Солом’янському районі столиці.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали зловмисника, який з приміщення ломбарду на вулиці Світлицького у Подільському районі викрав електричний конвектор.