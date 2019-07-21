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    У Мексиці українці почали голосування на виборах до Верховної Ради

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    <p>Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні посольства України в Мексиці розпочала свою роботу</p> - У Мексиці українці почали голосування на виборах до Верховної Ради

    Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні посольства України в Мексиці розпочала свою роботу

    Фото: twitter.com/UKRinMEX

    У посольстві України у Мексиці запросили українців скористатися своїм виборчим правом

    Українці у Мексиці почали голосувати на позачергових виборах до Верховної Ради.

    Про це 21 липня повідомляється у Твіттері посольства України у Мексиці.

    «Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні посольства України в Мексиці розпочала свою роботу», - говориться у повідомленні.

    У посольстві запросили українців «скористатися своїм виборчим правом та взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України».

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

    Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

    Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.

    За даними зі 166 виборчих округів явка виборців на дострокових виборах до Верховної Ради на 13.00 становила 18.97.

     Читайте також: Що можна, а що заборонено у день голосування. Пам’ятка виборцю
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    Верховна Рада вибори депутати українці посольство Мексика
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