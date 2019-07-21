У Мексиці українці почали голосування на виборах до Верховної Ради



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Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні посольства України в Мексиці розпочала свою роботу Фото: twitter.com/UKRinMEX

У посольстві України у Мексиці запросили українців скористатися своїм виборчим правом

Українці у Мексиці почали голосувати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це 21 липня повідомляється у Твіттері посольства України у Мексиці.

«Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні посольства України в Мексиці розпочала свою роботу», - говориться у повідомленні.

У посольстві запросили українців «скористатися своїм виборчим правом та взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України».

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.

За даними зі 166 виборчих округів явка виборців на дострокових виборах до Верховної Ради на 13.00 становила 18.97.