Яблука, кавуни, городина: киян запрошують на осінні ярмарки (адреси)
У столиці тривають сезонні ярмарки
У четвер, 5 вересня, у Києві з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили в департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
Отже, ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.
Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.