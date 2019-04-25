«Руками чіпати обов'язково»: як в Одесі працює єдина бібліотека для сліпих



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Єдина в Одесі бібліотека для сліпих знаходиться на вулиці Варненської

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Книги, набранные шрифтом Брайля, объемные, тяжелые и очень дорогие. Хранить их дома не всегда удобно, поэтому наличие достаточного количества библиотек для незрячих – актуальный вопрос для города. «Пушкинская» побывала в одной из самых необычных библиотек Одессы и узнала, как книги спасают слепых горожан от одиночества.

Единственная в Одессе библиотека для слепых находится на улице Варненской. Нужное здание среди безликих хрущевок выдает узкая желтая тропинка из тактильной плитки и яркий забор вдоль дороги. Благодаря им, незрячие одесситы уже многие годы добираются по протоптанной дорожке «к своим»: в дом культуры, библиотеку или на фабрику при Всеукраинском обществе слепых.

За рабочим столом нас встречает Екатерина Ермолина – библиотекарь с восемнадцатилетним стажем, которая долгие годы снабжает незрячих одесситов интересной литературой и бережно хранит многотысячный книжный фонд.

«В Одессе, начиная с 60-х, это первая и единственная библиотека для людей, которые плохо видят или вовсе потеряли зрение. Раньше у нас было несколько филиалов с центральным офисом на улице Отрадной, напротив Музкомедии. Но в какой-то период мы оказались лишние. Пять лет общество слепых вело судебные тяжбы за здание, но проиграло. Нас перевели на Льва Толстого, а историческое место застроили высоткой. Аренда в центре города оказалась для нас непосильной и через два года, в 2013, мы окончательно обосновались здесь, на Варнеской».

На новом месте библиотека значительно уменьшилась, а читальный зал и вовсе упразднили, оставив только пару комнатушек с массивными стеллажами. Из-за нехватки помещений часть фонда пришлось отправить в столичный филиал, на депозитное хранение. Как утверждает Екатерина, оставили самое нужное.

«Сегодня фонд библиотеки насчитывает более 72 000 книг, из которых 65 000 – это озвученная литература, 4 000 книги Брайля и столько же плоскопечатных. Острой потребности в книгах у библиотеки сейчас нет, всего понемногу хватает. Правда, современной литературы больше, чем классики, а хотелось бы наоборот».

Самостоятельно пополнять фонд библиотека не может, дорого. Одна книга по Брайлю стоит около 800 гривен. Если учесть, что комплект, например, «Кобзаря» Тараса Шевченко состоит из 12 книг, приобрести произведение целиком получается затратно. Современную литературу дарят авторы, которые стали издавать книги в разных форматах, в том числе и по Брайлю.

«В основном, нас поддерживают спонсоры. За прошлый год от государства мы получили до 70 книг, от меценатов – 400. Мы также активно сотрудничаем с другими учреждениями, например, с Российской Государственной библиотекой для слепых. Они открыли нам доступ к своим серверам, и теперь мы успешно пользуемся их ресурсами, ведь российский фонд намного богаче».

Сегодня в библиотеке зарегистрировано 600 читателей. Это совсем немного, учитывая три филиала в Одесской области: в Подольске, Белгород-Днестровском и Измаиле. Но многие о них попросту не знают. Первые две – это мобильные библиотеки, которые фактически не имеют постоянного места: читатели заказывают литературу и в назначенный день ее получают. В Измаиле библиотека работает стационарно, с широким выбором книг.

«Из-за компьютеризаций количество читателей за последние несколько лет поубавилось. Молодежь перестала к нам ходить. Теперь они сами знают что, где и как скачивать в интернете. А постоянными читателями остались взрослые и пожилые люди, которые по старинке берут книги печатные или на кассетах».

Стоит отметить, что одесская библиотека – единственная в Украине, которая занимается доставкой книг для незрячих на дом.

«Делаем мы это раз в месяц, чаще - в непогоду, и исключительно за свой счет. Раньше нам помогали социальные работники, но теперь они занимаются только одинокими людьми. Если дети выросли, не живут с родителями и даже не проживают в нашей стране, но прописаны в квартире, соцработники таким одесситам уже не положены, поэтому им помогаем мы».

Жизнь в учреждении поддерживают маленький коллектив - три библиотекаря и программист. Работа не из легких, учитывая, что поход в библиотеку для незрячих своего рода психотерапия, поэтому каждому приходится быть немного психологом. Денег на последнего в организации нет, вот и справляются своими силами.

«Многие люди, когда попадают к нам, оказываются в шоковом состоянии. Прежде, это те, кто потерял зрение в течение жизни. Не все готовы смириться с такими обстоятельствами. Бывали случаи, когда людей буквально вытаскивали из петли – так им не хотелось принимать действительность. Поэтому психолога очень не хватает, но денег на него у нас пока нет».

В библиотеке имеется свое мини-издательство. В 2016 году общественная организация «Давай поможем» провела благотворительный вечер «Ужин в темноте» в поддержку одесского филиала. Собранные средства пошли на покупку специального принтера, который печатает любые тексты шрифтом Брайля. Такой подарок помог восполнить недостающую литературу собственными силами.

В прошлом году одесский филиал стал лучшей библиотекой для слепых в Украине по состоянию книжного фонда и количеству читателей. В этом году одесситы уступили только коллегам из Львова.

«Наша библиотека – своеобразный островок свободы для людей, которые продолжают познавать мир, несмотря на все жизненные обстоятельства. Тут всегда готовы протянуть руку помощи, поэтому живем мы очень дружно. Возможно, это и есть секрет наших успехов».

Джерело: Пушкинская.net