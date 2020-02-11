Як нардепів вчили у Київраді не кнопкодавити (фото)



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Системи для голосування Рада IV функціонує у столичній міськраді з 2015 року Фото: Большой Киев

Майстер-клас для нардепів провів секретар Київради Володимир Прокопів

У вівторок, 11 лютого, у Київській міській раді депутати Верховної Ради протестували роботу системи для голосування Рада IV, яка функціонує з 2015 року і є найбільш дієвим кроком в подоланні кнопкодавства і політичної корупції.

Майстер-клас для парламентарів із функціонування сенсорної кнопки провів заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Система для голосування Рада IV реєструє депутата за допомогою спеціальної іменної картки, а під час голосування потрібно натискати дві кнопки одночасно. При цьому задіяні пальці двох рук: одним затискається сенсорна кнопка на екрані, а другим - робиться вибір при голосуванні.

Таким чином, це унеможливлює голосування за когось.

Система також передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ.

Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 млн грн.