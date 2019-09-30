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    Як у Києві біля Офісу президента бізнесмени звали Зеленського на каву (фото, відео)

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    <p>На вулиці Банковій 30 вересня зібралися близько двох сотень підприємців з різних міст України</p> - Як у Києві біля Офісу президента бізнесмени звали Зеленського на каву (фото, відео)

    На вулиці Банковій 30 вересня зібралися близько двох сотень підприємців з різних міст України

    Фото: Інформатор

    Бізнесмени незадоволені новими правилами, згідно з якими весь бізнес зобов'яжуть закупити касові апарати

    У понеділок, 30 вересня, на столичній вулиці Банковій зібралися близько двох сотень підприємців з різних міст України. Вони просили президента Володимира Зеленського накласти вето на закони 1053-1 і 1073.

    До невдоволених бізнесменів вийшов депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко. Але його не стали слухати і прогнали з мітингу. Про це повідомляє Інформатор.

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    Бізнесмени незадоволені новими правилами, згідно з якими весь бізнес зобов'яжуть закупити касові апарати і платити податки за чеками, згідно прибутку. Такі закони підприємці вважають убивчими для їхньої справи і вимагають Зеленського накласти на них вето. Вони скандували «Зеленський, виходь на каву» і «Вето».

    Їх почув нардеп Микола Тищенко та вийшов до мікрофона. Але організатори відразу відключили звук, а натовп під крики «Ганьба» прогнала «слугу народу» з Банкової. Таке невдоволення вони висловили в наслідок того, що Тищенко підтримав вищезазначені законопроекти на голосуванні. Нардеп назвав мітинг «проплаченою провокацією» і пішов у супроводі поліції, яка прикривала його від протестуючих.

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    Як у Києві біля Офісу президента бізнесмени звали Зеленського на каву (фото, відео)
    Як у Києві біля Офісу президента бізнесмени звали Зеленського на каву (фото, відео)
    Як у Києві біля Офісу президента бізнесмени звали Зеленського на каву (фото, відео)
    Як у Києві біля Офісу президента бізнесмени звали Зеленського на каву (фото, відео)
    Як у Києві біля Офісу президента бізнесмени звали Зеленського на каву (фото, відео)

    Законопроекти під номерами 1053-1 і 1073 Верховна Рада прийняла ще в першому читанні. Йдеться про проекти, де прописані нові правила роботи з касовими апаратами. За новими законами, будь-який споживач може заявити в податкову про «неправильний» чек. Якщо буде доведено, що чек неправильний, споживач отримає товар, куплений за цим чеком, безкоштовно.

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