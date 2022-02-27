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    Яка ситуація в Києві: оперативна інформація на ранок

    Мешканці столиці вже третю добу поспіль ночують у метро через атаки російських окупантів - Яка ситуація в Києві: оперативна інформація на ранок
    Мешканці столиці вже третю добу поспіль ночують у метро через атаки російських окупантів
    фото: Ліга.НЕТ

    Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами

    Станом на ранок 27 лютого ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами. Про це заявив заступник голови КМДА Поворозник.

    Зазначимо, російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі. КМДА просить киян щільно закрити всі вікна, адже дим та шкідливі речовини можуть розноситися вітром.

    Вранці 26 лютого Васильківський міський голова Наталія Баласинович повідомила, що після запеклих нічних боїв з російським окупантом місто Васильків контролюється українською армією.

    Під Гостомелем вночі розгромили колону російського спецназу і ліквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва.

    Нагадаємо, у Києві безперервно почала діяти комендантська година: вона триватиме до 8:00 28 лютого. Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці протягом комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

    На цей час рух власним транспортом (окрім того, що має спецперепустки) заборонено. Киян закликають максимально обмежити рух ще до початку комендантської години.

    У КМДА наголошують, що в разі оголошення повітряної тривоги треба сховатися в найближчому укритті.

    Теги: пожежа Київ армія війна путінський режим Київщина КМДА комендантська година Васильків
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    Яка ситуація в Києві: оперативна інформація на ранок