З 1 грудня в київському метро вводяться зміни для проїзду пільговиків

Столичні пільговики столиці їздитимуть у метро лише за «Карткою киянина»

З 1 грудня цього року пільгові категорії столиці користуватимуться виключно «Карткою киянина» для безкоштовного проїзду у метрополітені. Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», цього дня набуває чинності рішення Київради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч



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Проїзд у метро пільгових категорій киян

Столичні пільговики столиці їздитимуть у метро лише за «Карткою киянина»

З 1 грудня цього року пільгові категорії столиці користуватимуться виключно «Карткою киянина» для безкоштовного проїзду у метрополітені.

Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», цього дня набуває чинності рішення Київради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», що було прийнято ще 2016 року.

«Варто підкреслити, що рішення стосується тільки 9 категорій людей, пільгу яким надано Київрадою. Зокрема, це пенсіонери міста Києва, батьки багатодітних родин та особи з інвалідністю(3 групи)», - йдеться в повідомленні.

З детальним переліком можна ознайомитися у документі:

За відсутності «Картки киянина» проїзд сплачується пасажиром на загальних підставах.

«Категорії громадян з загальнодержавними пільгами, наприклад учасники бойових дій, люди з інвалідністю (1 та 2 групи) чи діти з багатодітних сімей, продовжують пред’являти для безкоштовного проїзду у метрополітені оригінал посвідчення», - додають у прес-службі метрополітену.