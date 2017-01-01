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    З 1 грудня в київському метро вводяться зміни для проїзду пільговиків

    Столичні пільговики столиці їздитимуть у метро лише за «Карткою киянина»
    З 1 грудня цього року пільгові категорії столиці користуватимуться виключно «Карткою киянина» для безкоштовного проїзду у метрополітені.  Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», цього дня набуває чинності рішення Київради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч
    • Сьогодні, 12:18
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    Проїзд у метро пільгових категорій киян
    Проїзд у метро пільгових категорій киян

    Столичні пільговики столиці їздитимуть у метро лише за «Карткою киянина»

    З 1 грудня цього року пільгові категорії столиці користуватимуться виключно «Карткою киянина» для безкоштовного проїзду у метрополітені. 

    Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», цього дня набуває чинності рішення Київради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», що було прийнято ще 2016 року.

    «Варто підкреслити, що рішення стосується тільки 9 категорій людей, пільгу яким надано Київрадою. Зокрема, це пенсіонери міста Києва, батьки багатодітних родин та особи з інвалідністю(3 групи)», - йдеться в повідомленні.

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    З детальним переліком можна ознайомитися у документі:

    За відсутності «Картки киянина» проїзд сплачується пасажиром на загальних підставах.

    «Категорії громадян з загальнодержавними пільгами, наприклад учасники бойових дій, люди з інвалідністю (1 та 2 групи) чи діти з багатодітних сімей, продовжують пред’являти для безкоштовного проїзду у метрополітені оригінал посвідчення», - додають у прес-службі метрополітену.

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