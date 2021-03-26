З 27 березня подорожчає проїзд у київських маршрутках: стала відома причина

Вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень

З 27 березня 30-40% столичних маршрутних таксі підвищать вартість проїзду

Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, передає «Обозреватель».

За його словами, у Києві з 27 березня частина столичних маршрутних автобусів підвищить вартість проїзду до 10 гривень за одну поїздку. «Причини прості. По-перше, ми довго «тримали» ціни. По-друге, вартість пального на заправках – ви самі це бачите і це основна складова подорожчання», – зазначив Мойсеєнко.

Ще однією причиною є карантинні обмеження, через які впав пасажиропотік у Києві. «Ми планували давно (підвищувати ціни. – Ред.), але трималися до кінця. Коли пішла остання хвиля карантинних обмежень, а ще нас штрафують на 17 тисяч гривень. Ми просто змушені. Тобто, у нас один варіант – зупинятися повністю або намагатися рятувати ситуацію», – сказав Мойсеєнко.

За його словами, вартість проїзду зросте на 30-40% столичних маршруток.

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.