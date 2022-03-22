Україна отримає понад 2 млн доз препаратів йоду

Радуцький: вже відбулися закупівлі гормональних препаратів, найближчими днями і їх дефіцит буде подолано.

Україна найближчими годинами отримає більш двох мільйонів доз препаратів йоду, дефіцит яких виник в аптечній мережі. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Певні затримки із постачанням, за словами парламентарія, пов’язані зі спровокованими російською агресією логістичними проблемами. Це ж стосується й постачань безрецептурних заспокійливих. «Ці медпрепарати, переважно, вітчизняного виробництва. Всі українські підприємства фармацевтичної галузі вже налагодили їх виготовлення. Думаю, найближчим днями їх також буде достатньо в аптеках», — сказав Радуцький.

Також, за його словами, вже відбулися закупівлі гормональних препаратів: найближчими днями і їх дефіцит буде подолано.

Головне, за словами очільника профільного комітету парламенту, що аптеки, де це можливо, нині працюють. Адже у перші тижні російської агресії більшість таких закладів — передовсім, комерційних — були зачинені.

Крім того, Радуцький запевнив, що Міністерство охорони здоров’я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії.

Водночас він не виключив виникнення дефіциту інших медичних препаратів і засобів — передовсім, через згадані вже проблеми з логістикою. Радуцький попросив українців не провокувати такий дефіцит. Тобто, не закуповувати більше ліків, аніж потрібно. В ідеалі робити запаси не більше, ніж на місяць.

Нагадаємо, як повідомлялося, Євросоюз збільшує запаси таблеток йоду і засобів ядерного захисту. До слова, Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж і застосування білоруських ліків. Ті, які були імпортовані і випущені в обіг, можна продавати і застосовувати до закінчення терміну придатності.