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    Україна отримає понад 2 млн доз препаратів йоду

    Міністерство охорони здоров&rsquo;я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії - Україна отримає понад 2 млн доз препаратів йоду
    Міністерство охорони здоров’я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії
    фото з відкритих джерел

    Радуцький: вже відбулися закупівлі гормональних препаратів, найближчими днями і їх дефіцит буде подолано.

    Україна найближчими годинами отримає більш двох мільйонів доз препаратів йоду, дефіцит яких виник в аптечній мережі. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

    Певні затримки із постачанням, за словами парламентарія, пов’язані зі спровокованими російською агресією логістичними проблемами. Це ж стосується й постачань безрецептурних заспокійливих. «Ці медпрепарати, переважно, вітчизняного виробництва. Всі українські підприємства фармацевтичної галузі вже налагодили їх виготовлення. Думаю, найближчим днями їх також буде достатньо в аптеках», — сказав Радуцький.

    Також, за його словами, вже відбулися закупівлі гормональних препаратів: найближчими днями і їх дефіцит буде подолано.

    Головне, за словами очільника профільного комітету парламенту, що аптеки, де це можливо, нині працюють. Адже у перші тижні російської агресії більшість таких закладів — передовсім, комерційних — були зачинені.

    Крім того, Радуцький запевнив, що Міністерство охорони здоров’я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії.

    Водночас він не виключив виникнення дефіциту інших медичних препаратів і засобів — передовсім, через згадані вже проблеми з логістикою. Радуцький попросив українців не провокувати такий дефіцит. Тобто, не закуповувати більше ліків, аніж потрібно. В ідеалі робити запаси не більше, ніж на місяць.

    Нагадаємо, як повідомлялося, Євросоюз збільшує запаси таблеток йоду і засобів ядерного захисту. До слова, Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж і застосування білоруських ліків. Ті, які були імпортовані і випущені в обіг, можна продавати і застосовувати до закінчення терміну придатності.

    Теги: росія окупанти війна Україна ліки аптека окупація #stoprussia
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    Україна отримає понад 2 млн доз препаратів йоду