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    Страшна знахідка в Києві: у товщі криги виявили тіло чоловіка (фото)

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    Рятувальники за допомогою спеціального інструменту&nbsp;дістали з криги тіло чоловіка&nbsp; - Страшна знахідка в Києві: у товщі криги виявили тіло чоловіка (фото)
    Рятувальники за допомогою спеціального інструменту дістали з криги тіло чоловіка 
    Фото: ДСНС

    Обставини загибелі чоловіка з'ясовуватимуть правоохоронці

    У понеділок, 7 грудня, у товщі криги у водоймі на вул. Миколи Закревського, 95Б у Деснянському районі столиці було виявлено тіло людини.

    Повідомлення про страшну знахідку надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:20, інформує пресслужба столичних рятувальників.

    До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Тіло чоловіка знаходилось на відстані 10 метрів від берега.

    Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту дістали з товщі криги тіло чоловіка та доставили його на берег, передавши правоохоронцям для з'ясування обставин.

    Нагадаємо, 19 листопада біля Набережного шосе у Подільському районі столиці у річку Дніпро впала жінка, 1970 року народження. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження витягли жінку з води та на місці надали їй домедичну допомогу.

    Із початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 10 осіб та загинуло 43 особи, а саме: на р. Дніпро - 16 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 11 осіб.

    Теги: Київ ДСНС смерть водойма рятувальники
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