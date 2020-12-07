Страшна знахідка в Києві: у товщі криги виявили тіло чоловіка (фото)

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту дістали з криги тіло чоловіка

Обставини загибелі чоловіка з'ясовуватимуть правоохоронці

У понеділок, 7 грудня, у товщі криги у водоймі на вул. Миколи Закревського, 95Б у Деснянському районі столиці було виявлено тіло людини.

Повідомлення про страшну знахідку надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:20, інформує пресслужба столичних рятувальників.

До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Тіло чоловіка знаходилось на відстані 10 метрів від берега.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту дістали з товщі криги тіло чоловіка та доставили його на берег, передавши правоохоронцям для з'ясування обставин.

Нагадаємо, 19 листопада біля Набережного шосе у Подільському районі столиці у річку Дніпро впала жінка, 1970 року народження. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження витягли жінку з води та на місці надали їй домедичну допомогу.

Із початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 10 осіб та загинуло 43 особи, а саме: на р. Дніпро - 16 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 11 осіб.