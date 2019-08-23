З Русанівського стихійного кладовища тварин приберуть частину могил



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Огороджено стрічками територію стихійного кладовища тварин, де плануються будівельні роботи

На місці кладовища планується реконструкція колектора

Частина тварин, похованих на Русанівському стихійному кладовищі, буде перепохована. Так, у зв’язку із реконструкцією Шліхтеровського каналізаційного колектора у Дніпровському районі будуть проводитись будівельні роботи з розриттям котлована. За планом будівництва під червону лінію будівельних робіт потрапляють близько 140 місць поховання тварин. Про це повідомляє Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації.

«Дана реконструкція – це життєво важливий крок для нашого міста. Адже від роботи цього колектора залежить стале транспортування стічних вод. Оновлення колектора убезпечить прилеглу територію від можливих техногенних наслідків і покращить якість життя майже 100 тисяч киян. Ми чудово розуміємо, що це поховані дійсно улюбленці, члени родин, і їх втрата є невиліковною раною для власників. Тому ми поважаємо пам'ять цих тварин і для їх перепоховання розробили план перенесення останків. Всі дії, пов’язані із перепохованням тварин, будуть безкоштовними для власників», − запевнив виконувач обов’язків директора Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій.

На сьогодні вже огороджено стрічками територію, де плануються будівельні роботи.

Власникам похованих тварин необхідно прибути на місце та перевірити, чи потрапляють останки їх улюбленця під лінію будівництва. Якщо місця поховань поза стрічками, то прах їх тваринки не буде потурбаний. Якщо могила тварини потрапляє до огородженої стрічками зони, то власникам необхідно звернутися до начальника відділу підготовки будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (Жох Ігор Петрович).

Процес перепоховання тварин проводитиметься спеціалістами Управління ритуальних послуг. Транспортування останків похованих тварин для кремації (за згодою власників) проводить КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

«Урни з прахом похованих тварин та пам’ятки-надгробки зберігатиме КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» у приміщеннях запланованого кладовища по вул. Пухівська у Деснянському районі до моменту вводу об’єкта в експлуатацію», − сказав Панчій.