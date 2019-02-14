З весни столичні ЦНАПи працюватимуть довше



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Центри надання адміністративних послуг розширять час прийому з понеділка до четверга і в суботу

З 1 березня 2019 року столичні Центри надання адміністративних послуг працюватимуть у суботу до 18:00. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час розширеного засідання Колегії КМДА.

«У столиці робочий день більшості підприємств та установ закінчується о 18:00. Кияни ж звертаються за адміністративними послугами здебільшого в суботу та після завершення свого робочого дня в будні дні. Тож перед нами стоїть завдання задовольнити киян у повній мірі усіма адмінпослугами, що надаються у ЦНАПах міста», – зазначив він.

За його словами, кваліфікований аналіз кількості звернень та штатної чисельності адміністраторів дозволяє керівникові ЦНАПу розробити графік роботи адміністраторів відповідно до потоку відвідувачів.

«Тож врахувавши цих два показники, в усіх центрах надання адміністративних послуг необхідно забезпечити роботу з понеділка до четверга до 20:00. Окрім того, необхідно розширити час прийому у суботу до 18:00», – зазначив Поворозник.

Він окремо додав, що у ЦНАПах продовжать роботу над розширенням спектру послуг, підвищенням комфортності, спрощенням процедури надання адміністративних послуг.

«Особливу увагу плануємо приділити наданню комплексних адміністративних послуг за різними життєвими ситуаціями», – підкреслив Поворозник.