Епідемія в Києві: за добу коронавірус виявлено у 416 осіб



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Тестування виявляє все більше киян, хворих на коронавірус

Київ на другому місці серед регіонів України за добовим приростом хворих на коронавірус

За минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 416 осіб. Це на 88 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 27 вересня було 328 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22559 випадків захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 6553 людини (за добу 48), померли 373 особи (за добу 4).

У Київській області зафіксовано 8996 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 142 особи. За попередню добу збільшення складало 140 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5422 особи (за добу 57), померли 173 людини.

Загалом в Україні підтверджено 204932 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 28 вересня зафіксовано ще 3627 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 вересня у Києві було підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19. За добу у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб.

У Київській області було зафіксовано 8854 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 140 осіб.

У столичних лікарнях сьогодні лікуються 1150 хворих на коронавірус. 258 пацієнтів - у важкому стані.