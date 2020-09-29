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    Епідемія в Києві: за добу коронавірус виявлено у 416 осіб

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    Тестування виявляє все більше киян, хворих на коронавірус - Епідемія в Києві: за добу коронавірус виявлено у 416 осіб
    Тестування виявляє все більше киян, хворих на коронавірус

    Київ на другому місці серед регіонів України за добовим приростом хворих на коронавірус

    За минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 416 осіб. Це на 88 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 27 вересня було 328 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22559 випадків захворювання на Covid-19.

    Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Від початку епідемії у Києві одужали 6553 людини (за добу 48), померли 373 особи (за добу 4).

    У Київській області зафіксовано 8996 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 142 особи. За попередню добу збільшення складало 140 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5422 особи (за добу 57), померли 173 людини.

    Загалом в Україні підтверджено 204932 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 28 вересня зафіксовано ще 3627 хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, станом на ранок 28 вересня у Києві було підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19. За добу у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб.

    У Київській області було зафіксовано 8854 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 140 осіб. 

    У столичних лікарнях сьогодні лікуються 1150 хворих на коронавірус. 258 пацієнтів - у важкому стані.

    Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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