За добу у ДТП в Києві постраждали п’ять пішоходів, один загинув



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Біля станції метро «Шулявська» автобус збив на смерть пішохода Фото: Інформатор

Три з п’ятьох ДТП сталися на пішохідних переходах

Жахливу статистику, яка зазвичай характеризує тиждень, вмістив у себе один вчорашній день. За минулу добу в Києві сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Одна людина загинула, четверо - у лікарнях міста. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Три з п’ятьох ДТП сталися на пішохідних переходах. Водії та пасажири не постраждали.

За оперативними даними Нацполіції, з початку року в Києві за участю пішоходів сталося 519 ДТП, з них 225 – на пішохідних переходах. Загинуло на місці 29 пішоходів.

Як повідомлялося, 12 вересня на проспекті Перемоги, 45 біля станції метро «Шулявська» сталася смертельна аварія: маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.