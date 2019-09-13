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    За добу у ДТП в Києві постраждали п’ять пішоходів, один загинув

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    <span>Біля станції метро &laquo;Шулявська&raquo; автобус збив на смерть пішохода</span> - За добу у ДТП в Києві постраждали п’ять пішоходів, один загинув
    Біля станції метро «Шулявська» автобус збив на смерть пішохода
    Фото: Інформатор

    Три з п’ятьох ДТП сталися на пішохідних переходах

    Жахливу статистику, яка зазвичай характеризує тиждень, вмістив у себе один вчорашній день. За минулу добу в Києві сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Одна людина загинула, четверо - у лікарнях міста. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    Три з п’ятьох ДТП сталися на пішохідних переходах. Водії та пасажири не постраждали.

    За оперативними даними Нацполіції, з початку року в Києві за участю пішоходів сталося 519 ДТП, з них 225 – на пішохідних переходах. Загинуло на місці 29 пішоходів.

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    За добу у ДТП в Києві постраждали п’ять пішоходів, один загинув
    За добу у ДТП в Києві постраждали п’ять пішоходів, один загинув
    За добу у ДТП в Києві постраждали п’ять пішоходів, один загинув

    Як повідомлялося, 12 вересня на проспекті Перемоги, 45 біля станції метро «Шулявська» сталася смертельна аварія: маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.

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