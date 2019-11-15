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    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину

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    Наймасштабніша пожежа сталася у магазині&nbsp;<span>в Петропавлівській Борщагівці</span> - Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Наймасштабніша пожежа сталася у магазині в Петропавлівській Борщагівці
    Фото: Інформатор

    Невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера» у ніч на 14 листопада

    У ніч на 14 листопада у Києві сталася серія підпалів магазинів мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

    Перший підпал стався близько 02:50 у Дніпровському районі столиці на вулиці Амвросія Бучми. Там троє невідомих облили гасом і підпалили магазин мережі «Молоко від фермера».

    Через кілька хвилин після цього спалахнула пожежа в молочному магазині на вулиці Олени Теліги. Там охорона компанії «Сіріус» встигла швидко припинити руйнівну силу вогню ще до приїзду пожежників

    Третій підпал, в Петропавлівській Борщагівці, привів до серйозних наслідків. У BoxPark з магазину компанії «Молоко від фермера» полум'я швидко перекинулося на сусідні бокси. В результаті близько 10 торгових точок і все, що знаходилося всередині, згоріло.

    У мережі з'явилося відео підпалів.

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    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину
    Підпали магазинів у Києві: з’явилося відео злочину

    Столичні поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами підпалів магазинів.

    Національна поліція України пожежа Київ кримінал магазин
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